23.08.2019, 17:30
В понедельник для движения откроется Эхитаяте теэ
Строительство тоннеля под Ныммеской горкой достигло следующего этапа — с понедельника, 26 августа, дорога будет открыта для движения. Проход для пешеходов открыт со стороны города.
Строительство тоннеля под Ныммеской горкой достигло следующего этапа — с понедельника, 26 августа, дорога будет открыта для движения. Проход для пешеходов открыт со стороны города.
Работы по строительству тоннеля продолжатся. Во время строительных работ возможно временное ограничение движения.
Работы завершатся в сентябре 2019 года, сообщает Раэпресс.
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