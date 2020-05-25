25.05.2020, 20:53

В помощь фотографам: эстонский эксперт рекомендует четыре приложения для продажи фотографий с мобильного


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В помощь фотографам: эстонский эксперт рекомендует четыре приложения для продажи фотографий с мобильного
Антти Аасма

Давно жители Эстонии не проводили столько времени на природе, как во время нынешнего кризиса, когда развлекательные учреждения закрылись и было внедрено правило 2+2. Погода становится все теплее, а природа предлагает все больше материала для открытий и фотографий. Руководитель мобильного подразделения Samsung Eesti Антти Аасма предлагает попробовать продать удачные снимки и рекомендует пять лучших приложений, через которые ваши фотографии могут разойтись по всему миру.

”Приложений для продажи фотографий много и условия у всех разные. Перед принятием решения нужно обязательно основательно ознакомиться со всеми условиями — даже комиссионный сбор сильно колеблется в зависимости от приложения, — пояснил Аасма. — Предлагаю список приложений, в котором каждый найдет себе подходящее”.

1. EyeEm

Это приложение объединяет более 25 миллионов фотографов и сотни миллионов снимков. Конкуренция плотная, а комиссионный сбор за каждую проданную фотографию составляет 50%, но, согласно расценкам приложения, за одну фотографию можно выручить не менее 10 долларов.

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”EyeEm — это нечто большее, чем просто платформа для продаж. Приложение объединяет фотографов по всему миру и представляет собой глобальный форум фотографов, на котором можно подчерпнуть идеи и вдохновение или попросить совета, чтобы сделать свои фотографии еще более профессиональными”, — рассказал Аасма.

Фотографии, выставленные на продажу в EyeEm, можно продавать и по другим каналам, а поскольку крупные компании часто ищут специфические фотографии, то в приложении можно ознакомиться с перечнем фото-миссий и отправиться снимать фотографии на заданную тему.

2. Agora Images

Приложение Agora Images привлекает пользователей тем, что не берет плату за посредничество и весь доход от проданной фотографии можно оставить себе. Система оплаты построена на базе различных уровней — чем выше ваш рейтинг, тем лучшую цену можно попросить за свои фото. Одну фотографию можно продавать многократно, и так же, как в случае вышеописанного приложения, в Agora Images можно находить творческие задания известных фирм и брендов, которые впоследствии приобретают лучшие из выполненных фотографии.

”За последний год технологии совершили большой рывок в области мобильной фотографии и больше не нужно ограничиваться лишь пейзажными снимками. Например, камера флагмана Samsung этого года, смартфона S20 Ultra, оснащена стократным зумом, что невероятно расширяет возможности фотографии, — сказал Аасма. — Часто клиенты фотобанков ищут снимки, сделанные с особенным подходом, поэтому свое творчество можно попытаться развивать при помощи техники”.

3. Foap

Простое приложение, где достаточно лишь зарегистрироваться и закачать продаваемые фото. Это приложение отличается тем, что для закачивания одного снимка нужно поставить оценку пяти другим фото. При помощи такой системы и ваши фотографии могут быстрее стать заметными и повысить свой потенциал. Комиссионный сбор составляет 50 процентов с каждой фотографии, минимальная плата за фото — пять долларов. Но если на вашу фотографию положит глаз какая-нибудь крупная компания, легко можно заработать и сотни долларов.

”Каждую фотографию в таком приложении стоит снабдить максимальным количеством меток, чтобы через поиск ее можно было бы проще найти. Стоит продумать и не самые очевидные с точки зрения содержания фотографии формулировки: например, фотографию утреннего болота можно описать в том числе словами ”покой” и ”тишина”, — посоветовал Аасма.

4. Scoopshot

Важным отличием этого приложения является возможность самому установить стоимость каждого снимка. Компании ищут в этом приложении фотографии по названию, месту съемок или жанру, поэтому и здесь важно снабжать снимки точным описанием. Также в приложении каждый день проводятся фотоконкурсы, победители которых награждаются.

Особенностью Scoopshot являются и условия, согласно которым для веб-рекламы фотографиями можно пользоваться бесплатно, но автору нужно платить рекламных доход с каждого показа фотографии в вебе. Таким образом удачный снимок может помочь заработать целое состояние.

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