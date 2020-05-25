В помощь фотографам: эстонский эксперт рекомендует четыре приложения для продажи фотографий с мобильного

”Приложений для продажи фотографий много и условия у всех разные. Перед принятием решения нужно обязательно основательно ознакомиться со всеми условиями — даже комиссионный сбор сильно колеблется в зависимости от приложения, — пояснил Аасма. — Предлагаю список приложений, в котором каждый найдет себе подходящее”.

1. EyeEm

Это приложение объединяет более 25 миллионов фотографов и сотни миллионов снимков. Конкуренция плотная, а комиссионный сбор за каждую проданную фотографию составляет 50%, но, согласно расценкам приложения, за одну фотографию можно выручить не менее 10 долларов.

”EyeEm — это нечто большее, чем просто платформа для продаж. Приложение объединяет фотографов по всему миру и представляет собой глобальный форум фотографов, на котором можно подчерпнуть идеи и вдохновение или попросить совета, чтобы сделать свои фотографии еще более профессиональными”, — рассказал Аасма.

Фотографии, выставленные на продажу в EyeEm, можно продавать и по другим каналам, а поскольку крупные компании часто ищут специфические фотографии, то в приложении можно ознакомиться с перечнем фото-миссий и отправиться снимать фотографии на заданную тему.

2. Agora Images

Приложение Agora Images привлекает пользователей тем, что не берет плату за посредничество и весь доход от проданной фотографии можно оставить себе. Система оплаты построена на базе различных уровней — чем выше ваш рейтинг, тем лучшую цену можно попросить за свои фото. Одну фотографию можно продавать многократно, и так же, как в случае вышеописанного приложения, в Agora Images можно находить творческие задания известных фирм и брендов, которые впоследствии приобретают лучшие из выполненных фотографии.

”За последний год технологии совершили большой рывок в области мобильной фотографии и больше не нужно ограничиваться лишь пейзажными снимками. Например, камера флагмана Samsung этого года, смартфона S20 Ultra, оснащена стократным зумом, что невероятно расширяет возможности фотографии, — сказал Аасма. — Часто клиенты фотобанков ищут снимки, сделанные с особенным подходом, поэтому свое творчество можно попытаться развивать при помощи техники”.