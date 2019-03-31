В полдень в Таллинне пройдет манифестация "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!"

"Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией Отечество и Эстонской консервативной народной партией ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого", — призывают организаторы.

"Мы желаем, чтобы политики уважали Эстонскую Конституцию, дающую определение основам нашего государства. Согласно Конституции, никого нельзя дискриминировать из-за национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений. Нас беспокоит, что в потенциальное правительство Эстонии вовлекается партия, чья нескрываемая риторика работает во вред принципам Конституции. Соберемся вместе и скажем: "ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!".

Манифестация начнется перед Вирускими воротами, оттуда будут двигаться через Ратушную площадь на площадь Вабадузе. В этот же день манифестации пройдут в других эстонских городах, а также перед посольствами Эстонии за границей.

На мероприятии выступят культурные и общественные деятели. Среди них Маарья Кангро, Кари Кяспер, Марис Хеллранд и другие.