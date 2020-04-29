В полдень четверга Талиинн приглашает на подготовку к онлайн-диктанту

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, традиционный диктант на эстонском языке в рамках Дня Таллинна пройдет в этом году в новом формате, но, как и прежде, будет брошен ”лингвистический вызов” и предложена возможность совместной деятельности.

”Одна из важнейших целей диктанта — ценить хороший эстонский язык, почему мы и предлагаем возможность освежить свои знания и закрепить их уже на этапе подготовительных уроков. Под руководством учителей эстонского языка участникам напомнят грамматические правила и рассмотрят коварные моменты, когда легко допустить ошибку, — сказал Белобровцев. — Мы приглашаем поупражняться как учеников, так и взрослых, но, как мне кажется, гораздо большую пользу из подготовительных занятий извлекут выпускники основной школы и гимназии, для которых вскоре наступит пора экзаменов. Несомненно, эти уроки станут хорошим подспорьем для дистанционного обучения”.

Запланировано два подготовительных занятия, которые будут транслироваться через интернет: https://www.tallinn.ee/etteutlus/Etteutluseks-valmistumise-tunnid. Тема первого урока, который состоится 30 апреля: ”Изучай неологизмы, не избегай заимствованных слов”. Преподаватели — Ирене Артма (Таллиннский английский колледж) и Пирет Ярвела (Кадриоргская немецкая гимназия).

Второе подготовительное занятие состоится 7 мая в полдень. Учитель Ваналиннаской образовательной коллегии Игорь Каасик рассмотрит тему ”Большая и маленькая заглавная буква — обе важны!”.

Диктант по случаю Дня Таллинна берет начало в 2013 году. Тема диктанта всегда была связана с эстонской литературой и культурой, а также историей Таллинна. Нынешний диктант посвящен легендарным таллиннцам Яану Кроссю и Георгу Отсу, столетие со дня рождения которого мы отмечаем в этом году. Текст диктанта прочтет известный актер Мярт Аванди.

Таллиннский э-диктант организует Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с учителями эстонского языка муниципальных школ. Таллиннское телевидение будет транслировать мероприятие на Facebook-странице Таллинна https://www.facebook.com/tallinnalinn/, в Youtube https://www.youtube.com/user/TallinnLV, а также на странице диктанта https://www.tallinn.ee/etteutlus/.