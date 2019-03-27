27.03.2019, 20:20

В поддержку преждевременно рожденных детей собрана рекордная сумма — более 90 000 евро!

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rus.delfi.ee
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Vastsündinu ja imetamine
фото иллюстративноеFoto: Argo Ingver

В рамках благотворительной кампании ”Aita päästa elu!” (”Помоги спасти жизнь!”) благотворительный фонд Colonna в сотрудничестве с Родильным отделением Ида-Таллиннской центральной больницы собрал в поддержку преждевременно рожденных детей рекордную сумму в размере 90 680 евро. 30 000 евро из собранной суммы были использованы для приобретения стабилизационного стола для крайне преждевременно рожденных детей, а оставшиеся 45 000 евро передали родильным отделениям трех уездных больниц Эстонии для покупки аппаратов кардиотокографии (KTG).

Целью проводившейся в конце 2018 года благотворительной кампании ”Aita päästa elu!” был сбор средств на покупку стабилизационного стола LifeStart для крайне преждевременно рожденных детей для Родильного отделения Ида-Таллиннской центральной больницы. Кампания оказалась самой успешной из всех до сих пор проводившихся под предводительством фирмы недвижимости Colonna — всего в поддержку детей было пожертвовано 90 680 евро, что втрое превысило ожидания. 65 000 евро в рамках новогоднего благотворительного гала-мероприятия Colonna пожертвовали частные лица и предприятия. Крупнейшими меценатами стали учредитель Благотворительного фонда Colonna Роберто Де Сильвестри, соучредитель инвестиционной фирмы Colonna Андреа Агостиноне, ряд предприятий и некоторые гости. Оставшаяся часть была собрана в ходе более широкой медиа-кампании.

Приобретенный на средства благотворительной кампании стабилизационный стол для преждевременно рожденных детей LifeStart сегодня был доставлен в Женскую клинику Ида-Таллиннской центральной больницы. Ранее в родильных отделениях Эстонии подобных стабилизационных столов не было, хотя потребность в них очень велика.

По словам заведующей отделом неонатологии Родильного отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы доктора Пилле Андрессон, будучи мобильным устройством, стабилизационный стол пригодится и в родильных палатах, и в операционном зале — он требуется при сложных родах и для помощи преждевременно рожденным детям: ”Стабилизационный стол отличается эргономичным дизайном и снабжен реанимационным оборудованием. Его очень просто установить рядом с матерью. Он позволяет отложить отсечение пуповины и способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы, поскольку ребенок продолжает получать из плаценты богатую кислородом кровь до тех пор, пока не раскроются его легкие и он не начнет самостоятельно дышать. Кроме того, стабилизационный стол позволяет без промедления начать поддержку дыхательной и сердечной деятельности нуждающегося в помощи младенца. Наши акушерки и врачи прошли соответствующее обучение и очень довольны возможностями стабилизационного стола”.

Помимо приобретения стабилизационного стола, Благотворительный фонд Colonna направит 45 000 евро в поддержку родильных отделений Южно-Эстонской, Раквереской и Курессаареской больниц. Эти уездные больницы используют помощь в размере 15 000 евро для покупки аппаратов кардиотокографии (KTG), предназначенных для наблюдения за состоянием плода. Новые аппараты очень нужны больницам: Раквереская больница сейчас использует два аппарата кардиотокографии возрастом 15 и 20 лет, а в Южно-Эстонской и Курессаареской больницах по одному такому аппарату, и они постоянно используются. Оставшаяся после приобретения оборудования сумма будет направлена для покрытия стоимости будущих проектов Благотворительного фонда Colonna.

Учредитель Благотворительного фонда Colonna Роберто Де Сильвестри: ”Мы очень горды и рады, что проходящие под эгидой Colonna благотворительные кампании с каждым годом обретают все больший успех и помогают столь многим маленьким гражданам мира. Мы искренне благодарим благотворителей из Эстонии и из других стран. Мы счастливы, что в этом году смогли протянуть руку помощи небольшим уездным больницам Эстонии, чтобы они смогли оказывать еще более качественную медицинскую помощь”.

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Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 210 000 евро, которые были переданы Родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому, а также уездным больницам. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувеза, электроэнцефалографа (прибора для измерения мозговой активности) и оборудования для измерения содержания кислорода в тканях мозга, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.

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