В поддержку преждевременно рожденных детей собрана рекордная сумма — более 90 000 евро!

По словам заведующей отделом неонатологии Родильного отделения Восточно-Таллиннской центральной больницы доктора Пилле Андрессон, будучи мобильным устройством, стабилизационный стол пригодится и в родильных палатах, и в операционном зале — он требуется при сложных родах и для помощи преждевременно рожденным детям: ”Стабилизационный стол отличается эргономичным дизайном и снабжен реанимационным оборудованием. Его очень просто установить рядом с матерью. Он позволяет отложить отсечение пуповины и способствует лучшей адаптации недоношенного малыша к жизни вне материнской утробы, поскольку ребенок продолжает получать из плаценты богатую кислородом кровь до тех пор, пока не раскроются его легкие и он не начнет самостоятельно дышать. Кроме того, стабилизационный стол позволяет без промедления начать поддержку дыхательной и сердечной деятельности нуждающегося в помощи младенца. Наши акушерки и врачи прошли соответствующее обучение и очень довольны возможностями стабилизационного стола”.

Помимо приобретения стабилизационного стола, Благотворительный фонд Colonna направит 45 000 евро в поддержку родильных отделений Южно-Эстонской, Раквереской и Курессаареской больниц. Эти уездные больницы используют помощь в размере 15 000 евро для покупки аппаратов кардиотокографии (KTG), предназначенных для наблюдения за состоянием плода. Новые аппараты очень нужны больницам: Раквереская больница сейчас использует два аппарата кардиотокографии возрастом 15 и 20 лет, а в Южно-Эстонской и Курессаареской больницах по одному такому аппарату, и они постоянно используются. Оставшаяся после приобретения оборудования сумма будет направлена для покрытия стоимости будущих проектов Благотворительного фонда Colonna.

Учредитель Благотворительного фонда Colonna Роберто Де Сильвестри: ”Мы очень горды и рады, что проходящие под эгидой Colonna благотворительные кампании с каждым годом обретают все больший успех и помогают столь многим маленьким гражданам мира. Мы искренне благодарим благотворителей из Эстонии и из других стран. Мы счастливы, что в этом году смогли протянуть руку помощи небольшим уездным больницам Эстонии, чтобы они смогли оказывать еще более качественную медицинскую помощь”.

Благотворительный фонд Colonna учрежден в 2018 году инвестиционной фирмой Colonna. С 2013 года компания Colonna провела ряд благотворительных кампаний по сбору средств для помощи новорожденным и преждевременно рожденным детям. В общей сложности кампании позволили собрать свыше 210 000 евро, которые были переданы Родильному отделению Ида-Таллиннской центральной больницы и Пельгулиннаскому родильному дому, а также уездным больницам. Средства пошли на приобретение реанимационного стола для новорожденных, кувеза, электроэнцефалографа (прибора для измерения мозговой активности) и оборудования для измерения содержания кислорода в тканях мозга, а также позволили отремонтировать две семейных палаты.