В пляжной зоне Пирита построят павильоны, сцену, трибуны и пляжный променад

Согласно планировке, на пляже Пирита появится 20 зданий, которые будут либо одноэтажными, либо до пяти метров в высоту, за исключением здания пляжных охранников, которое будет достигать семи метров.

В пояснительной записке отмечены: здание для спасателей, пляжное здание, кафе, киоски, служебные здания, туалеты и души, здание проката, клубные помещения, классные помещения и баня. Кроме того, на территории разрешено построить другие здания, необходимые для обслуживания пляжа.

Отдельная часть пляжа предусмотрена для людей с ограниченными физическими возможностями.

Планировка предусматривает строительство временной сцены и трибун, парковки для велосипедов, павильонов с навесом, кабинок для переодевания, детских площадок, площадок для игры в пляжный футбол, волейбол, теннисные корты и бассейна для инвалидов.