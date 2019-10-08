08.10.2019, 19:00

В пляжной зоне Пирита построят павильоны, сцену, трибуны и пляжный променад


rus.delfi.ee
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В пляжной зоне Пирита построят павильоны, сцену, трибуны и пляжный променад
Foto: DELFI

Управа столичного района Пирита представила детальную планировку пляжной территории, согласно которой в будущем там появятся павильоны, временная сцена под открытым небом, трибуны и пляжный променад, передает rus.err.ee.

Согласно планировке, на пляже Пирита появится 20 зданий, которые будут либо одноэтажными, либо до пяти метров в высоту, за исключением здания пляжных охранников, которое будет достигать семи метров.

В пояснительной записке отмечены: здание для спасателей, пляжное здание, кафе, киоски, служебные здания, туалеты и души, здание проката, клубные помещения, классные помещения и баня. Кроме того, на территории разрешено построить другие здания, необходимые для обслуживания пляжа.

Отдельная часть пляжа предусмотрена для людей с ограниченными физическими возможностями.

Планировка предусматривает строительство временной сцены и трибун, парковки для велосипедов, павильонов с навесом, кабинок для переодевания, детских площадок, площадок для игры в пляжный футбол, волейбол, теннисные корты и бассейна для инвалидов.

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