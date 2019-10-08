В пляжной зоне Пирита построят павильоны, сцену, трибуны и пляжный променад

Согласно планировке, на пляже Пирита появится 20 зданий, которые будут либо одноэтажными, либо до пяти метров в высоту, за исключением здания пляжных охранников, которое будет достигать семи метров.
В пояснительной записке отмечены: здание для спасателей, пляжное здание, кафе, киоски, служебные здания, туалеты и души, здание проката, клубные помещения, классные помещения и баня. Кроме того, на территории разрешено построить другие здания, необходимые для обслуживания пляжа.
Отдельная часть пляжа предусмотрена для людей с ограниченными физическими возможностями.
Планировка предусматривает строительство временной сцены и трибун, парковки для велосипедов, павильонов с навесом, кабинок для переодевания, детских площадок, площадок для игры в пляжный футбол, волейбол, теннисные корты и бассейна для инвалидов.
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