13.08.2019, 09:22

В плохую погоду жители Эстонии предпочитают сидеть дома. Почему?


rus.delfi.ee
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В плохую погоду жители Эстонии предпочитают сидеть дома. Почему?
Kert Saarma

Социологическая фирма Norstat провела всеэстонский опрос по поводу времяпрепровождения на свежем воздухе. 78% жителей Эстонии винят в том, что мало находятся на свежем воздухе, плохую погоду. Другими причинами называют нехватку свободного времени и лень.

"Единственная возрастная группа, которая не считает плохую погоду причиной сидеть в помещении, это люди до 25 лет. В то же время именно молодежь в качестве причин приводит нехватку свободного времени, отсутствие компании и лень", — сказал коммерческий директор заказавшей опрос компании Tele2 Инес Эстрин.

Всего было опрошено 507 человек. Среди отвечавших были как горожане, так и жители сельской местности.


Семь наиболее распространенных причин не идти на улицу

1. Плохая погода — 78%

2. Нехватка свободного времени — 64%

3. Лень — 50%

4. Просмотр телепрограмм — 32%

5. Нечего там делать — 32%

6. Нет компании — 27%

7. Некуда идти - 18%

Разбивка участников опроса по регионам

Таллинн 31%
Харьюмаа 12%
• Восточная Эстония 7%
• Западная Эстония 13%
• Центральная Эстония 11%
Южная Эстония 27%

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