В плохую погоду жители Эстонии предпочитают сидеть дома. Почему?

"Единственная возрастная группа, которая не считает плохую погоду причиной сидеть в помещении, это люди до 25 лет. В то же время именно молодежь в качестве причин приводит нехватку свободного времени, отсутствие компании и лень", — сказал коммерческий директор заказавшей опрос компании Tele2 Инес Эстрин.

Всего было опрошено 507 человек. Среди отвечавших были как горожане, так и жители сельской местности.





Семь наиболее распространенных причин не идти на улицу

1. Плохая погода — 78%

2. Нехватка свободного времени — 64%

3. Лень — 50%

4. Просмотр телепрограмм — 32%

5. Нечего там делать — 32%

6. Нет компании — 27%

7. Некуда идти - 18%

Разбивка участников опроса по регионам

• Таллинн 31%

• Харьюмаа 12%

• Восточная Эстония 7%

• Западная Эстония 13%

• Центральная Эстония 11%

• Южная Эстония 27%