В плохую погоду жители Эстонии предпочитают сидеть дома. Почему?

"Единственная возрастная группа, которая не считает плохую погоду причиной сидеть в помещении, это люди до 25 лет. В то же время именно молодежь в качестве причин приводит нехватку свободного времени, отсутствие компании и лень", — сказал коммерческий директор заказавшей опрос компании Tele2 Инес Эстрин.
Всего было опрошено 507 человек. Среди отвечавших были как горожане, так и жители сельской местности.
Семь наиболее распространенных причин не идти на улицу
1. Плохая погода — 78%
2. Нехватка свободного времени — 64%
3. Лень — 50%
4. Просмотр телепрограмм — 32%
5. Нечего там делать — 32%
6. Нет компании — 27%
7. Некуда идти - 18%
Разбивка участников опроса по регионам
• Таллинн 31%
• Харьюмаа 12%
• Восточная Эстония 7%
• Западная Эстония 13%
• Центральная Эстония 11%
• Южная Эстония 27%
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