В питьевой воде спа-центра Лауласмаа и местной школы найдена опасная бактерия

Старший инспектор Северного отделения Департамента здоровья Рауль Сарри сообщил, что патогенной бактерии E. coli не обнаружили, но всё равно ситуация тревожная. "В настоящий момент воду хлорируют, на неделе будет взят повторный анализ", - сообщил Сарри.

"Школе даны указания избегать употребления воды как питьевой, пользоваться бутилированной, а при приготовлении пищи тщательно кипятить", - добавил Сарри.

По словам директора школы, детям сейчас предлагают для питья кипяченую воду.

Представитель Laulasmaa Invest Лаури Лиллемаа сказал, что регулярные анализы дали первые неблагоприятные результаты в начале сентября. В школу доставляли воду из скважины.

Предприятие заказало дезинфекцию всей водопроводной системы. Однако к концу сентября предпринятые меры результатов не дали.

"Хлорирование будет продолжатся до тех пор, пока бактерия не исчезнет, - сказал Лиллемаа".

По мнению специалиста, размножению потенциально опасной бактерии могло способствовать длинное и теплое лето. Не исключены также недостатки в канализационных системах расположенных в районе дач.