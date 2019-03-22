В Пирита возле пунктов сбора отходов могут начать устанавливать камеры

”В настоящее время в городском районе Пирита пункты сбора отходов находятся в 15 местах. Почти в каждом пункте есть контейнеры для трех различных категорий отходов — бумаги и картона, стеклянной тары и смешанных отходов. К концу мая добавятся пункты еще в 11 местах”, — сказала заместитель старейшины Пирита Александра Павлова.

”Хотя сеть по сбору отходов и улучшилась, к сожалению, эта проблема сохраняется. Мусор кладут рядом с мусорными контейнерами, а не в них. Поэтому мы рассматриваем возможность установки камер поблизости от пунктов сбора, — добавила Павлова. — Тогда у муниципальной полиции будет информация о конкретных лицах, которые там мусорят, и можно будет принимать меры для того, чтобы таких ситуаций было меньше”.