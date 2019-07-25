В Пирита в улучшение условий занятий спортом на открытом воздухе будет инвестировано еще 30 000 евро

”В начале июля мы подали в Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта заявку на выделение из бюджета 30 077 евро для инвестирования в спортивные площадки”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат. ”В Пирита есть несколько спортивных объектов, которые нужно либо отремонтировать, либо оснастить дополнительными аттракционами. Мы выбрали из объектов в наиболее критическом состоянии и пользующихся наибольшей популярностью”.

Планируется обновить четыре спортивных объекта: заменить ставший опасным и амортизированный скейт-парк на ул. Йыэсуу и две баскетбольных конструкции на ул. Кесктеэ, 40, а также установить одну баскетбольную конструкцию на площадке по адресу Синитийва, 2, и одну баскетбольную конструкцию — на площадке Центра досуга Мяхе. Помимо этого, хотелось бы установить в районе три бетонных стола для настольного тенниса и четыре бетонных столика для игры в шахматы.

”Из всех перечисленных инвестиций наиболее критичный и масштабный — это Йыэсуу, то есть замена скейт-парка в прибрежной зоне Пирита. С годами парк стал представлять опасность: расшатались некоторые металлические крепления, износился материал рамп. Чтобы исправить ситуацию, мы инвестируем в скейт-парк 16 200 евро. К работам мы уже приступили: на днях была завершена заливка нового подготовительного слоя”, — добавил Лийнат.