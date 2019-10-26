В Пирита пройдет день командных игр на выживание с практикой эстонского языка

”Существуют разные подходы к языковому обучению. Но без практики, несмотря на отличное знание грамматики и правил, навыки языка на развиваются. Чем больше заставлять себя применять язык в разных, в том числе и нестандартных, ситуациях, тем более естественно и непринужденно будем его использовать. Разные неформальные подходы к языковой практике именно на это и направлены”, — объяснила руководитель программы Мария Дерлыш. ”Программа ”Survival Games” была разработана, чтобы испробовать новый способ языковой практики во время активного отдыха и приобретения навыков выживания на природе. По личному опыту знаю, что разные новинки и неожиданные форматы привлекают внимание и дают новый свежий взгляд на уже известные темы”, — добавила Дерлыш.

Всего было организовано четыре трехдневных аутдор-тренинга на Найссаар, на каждый из которых была набрана группа примерно из десяти участников, при этом число желающих принять участие было вдвое больше Треть группы составляли участники с родным эстонским языком, так как цель тренинга — это живая языковая практика эстонского, а также развитие диалога и взаимодействия между людьми с родным эстонским языком и представителями другой культуры и языка. Главным условием участия в программе было знание эстонского на уровне A2, поэтому в итоге участники были разных возрастов и из разных сфер деятельности. Это, в свою очередь, обеспечило групповую динамику, наличие разных мнений и подходов. В течении трех дней группа совместно разводила костер, строила убежище, добывала воду и еду, а также строила полевую баню. Все это надо было делать находя общий язык, обсуждая лучшие возможные подходы и договариваясь по поводу окончательного решения задач. Наряду с расширением кругозора и обретением полезных навыков, самым ценным в течении тренинга участники отметили возможность преодолеть страх и обрести больше уверенности в общении на неродном языке.

Предоставления разнообразных возможностей обучения эстонскому языку, в том числе через подобные неформальные методы, является одной из главных целей домов эстонского языка в Таллинне и Нарве

В домах эстонского языка предлагаются различные формы обучения эстонскому языку: языковые курсы разных уровней, тандемное обучение, языковые кафе, киновечера, вечера настольных игр, книжный клуб, также организуется языковая практика в формате мастер-классов и учебных экскурсий. Обучение и прохождение языковой практики в домах эстонского языка являются бесплатными.