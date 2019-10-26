26.10.2019, 12:45

В Пирита пройдет день командных игр на выживание с практикой эстонского языка

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rus.delfi.ee
EST 14
В Пирита пройдет день командных игр на выживание с практикой эстонского языка
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В воскресенье 3 ноября с 13.00 до 16.00 в Пирита (около Pirita Tervisespordi maja, Rummu tee 3d) пройдет открытый и бесплатный день командных игр на выживание с практикой эстонского языка.

Событие организовано таллиннским домом эстонского языка Фонда интеграции совместно с командой опытных спасателей из Watergratt Pirita MTÜ. Цель мероприятия — предложить увлекательный способ практики эстонского языка через активный отдых и живое общение. Событие является завершающей частью программы ”Survival Games”, серии аутдор-тренингов неформального обучения эстонскому языку, который проходил на острове Найссаар в августе и сентябре.

В программе — практика в общении на эстонском через разные командные игры и симуляции на тему активного отдыха и опасных ситуаций на природе, которые, наряду с умением оказания первой помощи и другими навыками, могут оказаться жизненно важными. В течении события участники научатся опреснять воду, охотиться на дичь, разжигать огонь в условиях сырой погоды, определять приоритеты действий в критичной ситуаций выживания, безопасно пользоваться инструментами и многому другому. Также руководители программы и тренеры подведут итоги программы ”Survival Games” и расскажут о планируемых мероприятиях.

”Существуют разные подходы к языковому обучению. Но без практики, несмотря на отличное знание грамматики и правил, навыки языка на развиваются. Чем больше заставлять себя применять язык в разных, в том числе и нестандартных, ситуациях, тем более естественно и непринужденно будем его использовать. Разные неформальные подходы к языковой практике именно на это и направлены”, — объяснила руководитель программы Мария Дерлыш. ”Программа ”Survival Games” была разработана, чтобы испробовать новый способ языковой практики во время активного отдыха и приобретения навыков выживания на природе. По личному опыту знаю, что разные новинки и неожиданные форматы привлекают внимание и дают новый свежий взгляд на уже известные темы”, — добавила Дерлыш.

Всего было организовано четыре трехдневных аутдор-тренинга на Найссаар, на каждый из которых была набрана группа примерно из десяти участников, при этом число желающих принять участие было вдвое больше Треть группы составляли участники с родным эстонским языком, так как цель тренинга — это живая языковая практика эстонского, а также развитие диалога и взаимодействия между людьми с родным эстонским языком и представителями другой культуры и языка. Главным условием участия в программе было знание эстонского на уровне A2, поэтому в итоге участники были разных возрастов и из разных сфер деятельности. Это, в свою очередь, обеспечило групповую динамику, наличие разных мнений и подходов. В течении трех дней группа совместно разводила костер, строила убежище, добывала воду и еду, а также строила полевую баню. Все это надо было делать находя общий язык, обсуждая лучшие возможные подходы и договариваясь по поводу окончательного решения задач. Наряду с расширением кругозора и обретением полезных навыков, самым ценным в течении тренинга участники отметили возможность преодолеть страх и обрести больше уверенности в общении на неродном языке.

Предоставления разнообразных возможностей обучения эстонскому языку, в том числе через подобные неформальные методы, является одной из главных целей домов эстонского языка в Таллинне и Нарве

В домах эстонского языка предлагаются различные формы обучения эстонскому языку: языковые курсы разных уровней, тандемное обучение, языковые кафе, киновечера, вечера настольных игр, книжный клуб, также организуется языковая практика в формате мастер-классов и учебных экскурсий. Обучение и прохождение языковой практики в домах эстонского языка являются бесплатными.

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