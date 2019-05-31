31.05.2019, 07:35

В Пирита продлят велосипедно-пешеходную дорожку


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Jalgrattaeksperiment
JalgrattaeksperimentFoto: Hendrik Osula

Велосипедно-пешеходная дорожка в Пирита вдоль Клоостриметса теэ будет продлена для более удобного и безопасного передвижения жителей района, сообщает пресс-служба управы района.

Дорожка пролегает от часовни Метсакальмисту до Пиритаского центра семейных врачей, а также вдоль улицы Метсавахи до Пиритаской экономической гимназии.

«Планируемый участок дороги протяженностью около двух километров будет заасфальтирован. Тем самым повысится безопасность передвижения школьников», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

«Уже 3 июня будет начата расчистка земельного участка», — добавил старейшина.

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