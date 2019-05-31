В Пирита продлят велосипедно-пешеходную дорожку

Дорожка пролегает от часовни Метсакальмисту до Пиритаского центра семейных врачей, а также вдоль улицы Метсавахи до Пиритаской экономической гимназии.

«Планируемый участок дороги протяженностью около двух километров будет заасфальтирован. Тем самым повысится безопасность передвижения школьников», — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

«Уже 3 июня будет начата расчистка земельного участка», — добавил старейшина.