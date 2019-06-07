В Пирита открыта памятная скамья человеку-легенде Антсу Сейлеру

Вице-мэр Таллинна и вице-президент спортобщества "Калев" Калле Кландорф в речи на открытии напомнил, что чертежи первого эстонского гоночного автомобиля рождались на полу квартиры, где жил Сейлер. Он был уникален еще и тем, что сам сел за руль созданного им автомобиля и устанавливал на нем рекорды, передает Раэпресс.

Ровесник Сейлера и его друг — другая легенда эстонского автоспорта Уно Аава добавил, что открываемая сегодня мемориальная скамья станет стимулом для молодежи, вдохновляющим на большие дела. Аава высказал предположение, что в наши дни Антс Сейлер, вероятно, увлекся бы проблемами космоса.