В Пирита открыта памятная скамья человеку-легенде Антсу Сейлеру

Возле улицы Пирита открыта мемориальная скамья замечательному автоконструктору и гонщику Антсу Сейлеру, создавшему гоночный автомобиль "Эстония".
Вице-мэр Таллинна и вице-президент спортобщества "Калев" Калле Кландорф в речи на открытии напомнил, что чертежи первого эстонского гоночного автомобиля рождались на полу квартиры, где жил Сейлер. Он был уникален еще и тем, что сам сел за руль созданного им автомобиля и устанавливал на нем рекорды, передает Раэпресс.
Ровесник Сейлера и его друг — другая легенда эстонского автоспорта Уно Аава добавил, что открываемая сегодня мемориальная скамья станет стимулом для молодежи, вдохновляющим на большие дела. Аава высказал предположение, что в наши дни Антс Сейлер, вероятно, увлекся бы проблемами космоса.
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