14.08.2019, 22:07

В Пирита откроют памятную доску жертвам НКВД


rus.delfi.ee
EST
В Пирита откроют памятную доску жертвам НКВД
pixabay.com

Во вторник, 20 августа, в День восстановления независимости Эстонии, в столичном районе Пирита будет открыта мемориальная доска в память о жертвах НКВД (Народного комиссариата внутренних дел СССР), сообщает rus.err.ee.

Открытие мемориальной доски пройдет в 10:00 на летней мызе Козе (ул. Козе, 9).

"В этом месте, на принадлежащей банкиру Клаусу Шеелю земле, в 1941 году представители НКВД проводили массовые убийства людей, в том числе и государственных деятелей Эстонии. Они были там же захоронены и объявлены без вести пропавшими", — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Во время немецкой оккупации на этом месте было найдено 78 тел погибших, а детали этого ужасного преступления были обнародованы незадолго до восстановления независимости Эстонии.

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