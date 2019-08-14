В Пирита откроют памятную доску жертвам НКВД

Открытие мемориальной доски пройдет в 10:00 на летней мызе Козе (ул. Козе, 9).

"В этом месте, на принадлежащей банкиру Клаусу Шеелю земле, в 1941 году представители НКВД проводили массовые убийства людей, в том числе и государственных деятелей Эстонии. Они были там же захоронены и объявлены без вести пропавшими", — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Во время немецкой оккупации на этом месте было найдено 78 тел погибших, а детали этого ужасного преступления были обнародованы незадолго до восстановления независимости Эстонии.