В пешеходных туннелях виадука круга Хааберсти создадут интерактивную подсветку

По словам вице-мэра Калле Кландорфа перекрёсток Хааберсти из важнейших дорожных развязок, рядом с которым уже посажены цветы и на котором создано динамическое освещение, которое даёт возможность менять освещение виадука к разным знаменательным датам.

"Теперь и пешеходные туннели получат подсветку. Освещение сделает дорогу более светлой, а динамическая подсветка сделает общую картину более эстетичной. При создании кругового перекрёстка было понятно, что проект не должен состоять только из асфальта и бетона, пожтому освещение играет в проекте важную роль, подходит к среде, делает объект более современным и экономичным, а также украшает район", — сказал Кландорф.

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги цель создаваемого светового решения сделать туннели визуально более привлекательными. ”Пешеходные туннели не должны быть тусклыми и скучными и вызывать желание поскорее их покинуть. В рамках строительных работ при помощи LED светильников в туннелях создадут интерактивную подсветку, которая будет уникальной для района”, — сказал старейшина.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus

Ханимяги добавил, что в дорожной развязке учитывалась не только функциональность, но и привлекательность. ”Поэтому в этом году на самом виадуке тоже была создана подсветка, которая с конца августа по вечерам радует игрой света всех проезжающих или проходящих мимо перекрёстка. Например, в день восстановления независимости виадук был окрашен в цвета эстонского флага”, — продолжил Ханмияги.

На проводимом департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства конкурсе идей лучшем решением по интерактивной подсветке была признана работа Arhitekt Must OÜ. Строительные работы проведёт AS Elektritsentrum. Договорная стоимость работ примерно 379 000 и договорной срок выполнения работ 14 февраля 2021 года.

Работы по созданию интерактивного светового решения пешеходных туннелей на дорожной развязке Хааберсти осуществляются в рамках проекта по реконструкции перекрёстка Хааберсти и финансируется из средств структурных фондов ЕС.

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