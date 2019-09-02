В первый учебный день ATKO оставила школьников стоять на остановке

Это была не единственная линия, которая нарушила утренние планы жителей Сауэ. Заведующий отделом развития Сауэ Индрек Ээнсаар сказал, что по первоначальной информации в их волости сообщили об аномалии относительно по меньшей мере двух автобусных линий.

Не вышли автобусы S3, который в 7:30 должен был отправиться с остановки "Киндлузе", и S10, который утром должен был направиться из Кийза через Майдла в Ээсмяэ. "Сегодня в 7:43 дети с растерянными лицами стояли на остановке, от автобуса не было и следа", — описал проезжавший мимо местный житель.

Ээнсаар сказал Delfi, что волости ATKO еще объяснений не дала. Также со стопроцентной уверенностью неизвестно, должны ли дети добираться из школы домой тоже самостоятельно.

Один из родителей, например, сказал, что диспетчер автобусных линий якобы оценил вероятность отправления автобуса в 95%. Ээнсаар выразил надежду, что после полудня автобусы все-таки пойдут.

ATKO Transport OÜ обслуживает внутренние линии волости Сауэ со вчерашнего дня. Центр общественного транспорта Северной Эстонии в начале августа сообщил, что прекращает сотрудничество с ATKO Liinid OÜ, но выигравшая тендер в Сауэ ATKO Transport OÜ, видимо, показалась центру более надежной.