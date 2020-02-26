В первый день весны в Маарду пройдет народное празднование Масленицы

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, народные гулянья в честь этого древнего славянского праздника стали в Маарду хорошей традицией. ”О том, как проходит Масленица в нашем городе, знают далеко за его пределами, и каждый год к нам приезжают гости со всей Эстонии. И в этом году я приглашаю всех в Маарду, чтобы весело проводить зиму и начать ожидать наступления весны,” — добавил Владимир Архипов.

”Помимо блинов и развлечений жителям Маарду представится возможность отдать свой голос за одну из шести идей, прошедших в финал конкурса ”Сделаем город красивее 2020”. Приглашаю всех горожан в палатку мэрии, где вы сможете проголосовать для понравившуюся вам идею и внести свой вклад в преображение и развитие нашего города!” — сказал мэр.