В первый день весны в Маарду пройдет народное празднование Масленицы
В воскресенье, 1 марта, с 10:00 до 18:00 в Маарду на площади перед Рахвамая (Карьяэри, 4) состоится народное празднование Масленицы.
В воскресенье, 1 марта, с 10:00 до 18:00 в Маарду на площади перед Рахвамая (Карьяэри, 4) состоится народное празднование Масленицы.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, народные гулянья в честь этого древнего славянского праздника стали в Маарду хорошей традицией. ”О том, как проходит Масленица в нашем городе, знают далеко за его пределами, и каждый год к нам приезжают гости со всей Эстонии. И в этом году я приглашаю всех в Маарду, чтобы весело проводить зиму и начать ожидать наступления весны,” — добавил Владимир Архипов.
”Помимо блинов и развлечений жителям Маарду представится возможность отдать свой голос за одну из шести идей, прошедших в финал конкурса ”Сделаем город красивее 2020”. Приглашаю всех горожан в палатку мэрии, где вы сможете проголосовать для понравившуюся вам идею и внести свой вклад в преображение и развитие нашего города!” — сказал мэр.
Организаторы подготовили к празднику большую культурно-развлекательную программу для всей семьи. Посетителей праздника ждёт зрелищное представление с выступлениями фольклорного ансамбля ”Былица” (Таллинн), хора русской песни ”Радуга” (Маарду), белорусского ансамбля ”Купава”, украинского ансамбля ”Ятрань” и дуэта ”Лилея”, танцевального ансамбля "Колор" (Таллинн), эстонского танцевального коллектива ”Kiili Kirjud” (Кийли), группы ”Чары” (Таллинн), певицы Алики Миловой (Таллинн), певицы Сийри Кянд (Таллинн) и ансамбля ”Лотос”.
Во дворе Рахвамая горожан и гостей ждут различные интересные развлекательные мероприятия, конкурсная программа ”Забавы Бабы Яги”, аттракционы и масленичные забавы.
Уже с 10:00 начнет свою работу ярмарка, с 13:00 все желающие могут принять участие в конкурсах и аттракционах, а затем мероприятия будут проходить на основной сцене. Завершится праздник в 18:00 сжиганием Масленицы и фейерверком.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Зачем класть лавровый лист по углам комнаты?
Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром
Дочь Пескова сделала откровенное заявление на всю Россию
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа