В первом эстонском доме призрения прошла полная вакцинация всех постояльцев и персонала

Утром на Хийумаа прибыла первая часть вакцин от коронавируса — 160 доз. В первую очередь вакцину получать сотрудники сферы здравоохранения, а также постояльцы и персонал домов призрения.
Дом призрения Тохври стал первым в Эстонии, где началась полная вакцинация: вакцину получили как постояльцы, так и персонал.
По состоянию на сегодняшний день на Хийумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 38 больных коронавирусом, из которых 27 прибавились на прошлой неделе. Более половины случаев заражения произошли в кругу семьи. Под наблюдением департамента также чуть меньше сотни близкоконтактных людей.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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