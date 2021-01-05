05.01.2021, 16:10

В первом эстонском доме призрения прошла полная вакцинация всех постояльцев и персонала

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COVID-19 vaktsineerimine Tartus
COVID-19 vaktsineerimine. Foto: Argo Ingver

Утром на Хийумаа прибыла первая часть вакцин от коронавируса — 160 доз. В первую очередь вакцину получать сотрудники сферы здравоохранения, а также постояльцы и персонал домов призрения.

Дом призрения Тохври стал первым в Эстонии, где началась полная вакцинация: вакцину получили как постояльцы, так и персонал.

По состоянию на сегодняшний день на Хийумаа под наблюдением Департамента здоровья находятся 38 больных коронавирусом, из которых 27 прибавились на прошлой неделе. Более половины случаев заражения произошли в кругу семьи. Под наблюдением департамента также чуть меньше сотни близкоконтактных людей.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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