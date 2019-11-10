В первой пенсионной ступени назревают большие проблемы: 100 000 эстоноземельцев могут провести старость в глубокой нищете

Из-за уклонения от уплаты налогов или скудного рабочего стажа в будущем 100 000 эстоноземельцев могут при выходе на пенсию провести старость в глубокой нищете, пишет Eesti Päevaleht.
205 евро в месяц — это самая маленькая пенсия в Эстонии. Столько получают те, чей рабочий стаж составляет менее 15 лет, то есть те, кто нигде не работал — по крайней мере официально. Именно такую пенсию через 10–20 лет будут получать те, кто сейчас пытается любым способом избежать уплаты налогов.
В Эстонии типичный пенсионер получает пенсию по старости, для чего нужно про работать минимум 15 лет с зарплатой минимальной и выше. Сейчас средняя пенсия составляет 483 евро. Это предусматривает 44-лет работы со средней зарплатой.
При этом в пенсии учитывается лишь та работа, с которой был уплачен социальный налог, а зарплата в конверте и другие способы уклонения от уплаты налогов в данном случае дают нулевой результат. Каждый год без уплаты социального налога уменьшает будущую пенсию.
Кто вообще не хочет платить налоги будет в будущем как раз получать народную пенсию, которая сейчас составляет 205 евро. Народная пенсия растет каждый год за счет индексации, но не стоит ждать особого роста покупательской способности.
Расчет пенсии начал зависеть от социального налога уже 20 лет назад. Те, кто начал работать в 1999 году, уже заработал половину пенсии. Если же пенсионный счет пуст, то впереди еще 20 лет, чтобы исправить ситуацию.
В свете пенсионной реформы обнаружилось, что у большого числа эстоноземельцев счета второй пенсионной ступени в сущности пусты — почти у четверти из них там меньше тысячи евро. Одна из причин этого заключается в том, что первая и вторая ступень связаны между собой, и скудные накопления свидетельствуют о том, что у этих людей и в первой ступени нет особых накоплений.
Если во второй ступени хранятся настоящие деньги, то в первой — паи, на основе которых государство обещает в будущем платить пенсию. Система такова: работающие люди платят социальный налог, с которого государство сейчас выплачивает пенсии, и в будущем у них также будет право на пенсию от государства. То есть, если ты сейчас не внес свой вклад в государственную казну, то и в будущем можешь не ждать большой помощи от государства.
Как выяснилось, в Эстонии около 150 000 человек, у которых за период 2000–2014 на первой ступени накопилось менее 0,1 пая пенсионного страхования. Если они продолжат в том же духе, то их ждет минимальная народная пенсия, которая настолько мала, что находится за чертой бедности. Это может повлечь за собой серьезный проблемы с различными платежами.
Кто эти 150 000 людей и почему они не платят налоги, на данный момент неизвестно. Одна из возможных причин — они работают за границей и зарабатывают себе пенсию там, стоит надеяться. В Финляндии работает 50 000 эстоноземельцев, то есть их можно вычесть из 150 000. Но что же делать 100 000 людей, которым угрожает нищета в старости?
Министерство социальных дел отмечает, что подобный риск полностью реализуется к 2040 году. Минсоцдел подчеркивает, что если причина заключается в простом нежелании уплачивать социальный налог, то придется смириться в будущем с минимальной пенсией.
Минсоцдел надеется, что будущие пенсии тех, кто зарабатывает низкие зарплаты, поможет улучшить изменение, вступающее в силу в 2012 году. После него право на пенсию за отработанные года будет зависеть наполовину от стажа и на половину от зарплаты. Это изменение принесет пользу тем, кто постоянно работает, но имеет низкую зарплату. Тем, у кого в официальном рабочем стаже есть большие пропуски или кто вообще официально не работает, это никак не поможет.
Конечно, возможно и то, что кто-то из этих 150 000 человек просто не хочет участвовать в государственной пенсионной системе и сам копит себе на старость. Однако для этого потребуется солидная сумма: чтобы выплачивать себе почти 20 лет каждый месяц пенсию в 500 евро, на счету к выходу на пенсию должно накопиться 120 000 евро.
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