В первой пенсионной ступени назревают большие проблемы: 100 000 эстоноземельцев могут провести старость в глубокой нищете

205 евро в месяц — это самая маленькая пенсия в Эстонии. Столько получают те, чей рабочий стаж составляет менее 15 лет, то есть те, кто нигде не работал — по крайней мере официально. Именно такую пенсию через 10–20 лет будут получать те, кто сейчас пытается любым способом избежать уплаты налогов.

В Эстонии типичный пенсионер получает пенсию по старости, для чего нужно про работать минимум 15 лет с зарплатой минимальной и выше. Сейчас средняя пенсия составляет 483 евро. Это предусматривает 44-лет работы со средней зарплатой.

При этом в пенсии учитывается лишь та работа, с которой был уплачен социальный налог, а зарплата в конверте и другие способы уклонения от уплаты налогов в данном случае дают нулевой результат. Каждый год без уплаты социального налога уменьшает будущую пенсию.

Кто вообще не хочет платить налоги будет в будущем как раз получать народную пенсию, которая сейчас составляет 205 евро. Народная пенсия растет каждый год за счет индексации, но не стоит ждать особого роста покупательской способности.

Расчет пенсии начал зависеть от социального налога уже 20 лет назад. Те, кто начал работать в 1999 году, уже заработал половину пенсии. Если же пенсионный счет пуст, то впереди еще 20 лет, чтобы исправить ситуацию.

В свете пенсионной реформы обнаружилось, что у большого числа эстоноземельцев счета второй пенсионной ступени в сущности пусты — почти у четверти из них там меньше тысячи евро. Одна из причин этого заключается в том, что первая и вторая ступень связаны между собой, и скудные накопления свидетельствуют о том, что у этих людей и в первой ступени нет особых накоплений.