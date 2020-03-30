30.03.2020, 19:11

В период чрезвычайного положения помощь государству предложили 240 предприятий

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EST
В период чрезвычайного положения помощь государству предложили 240 предприятий
Unsplash

После объявления в Эстонии чрезвычайного положения на портале госуслуг открылся раздел Pakun abi ("Предлагаю помощь"), целью которого было смягчение последствий связанного с коронавирусом кризиса. Хотя поступило уже множество предложений, предпринимателей по-прежнему призывают предлагать имеющиеся у них ресурсы, умения и знания, которые могли бы пригодиться в борьбе с кризисом.

По словам представителя Министерства экономики и коммуникаций, на портал по состоянию на данный момент поступило свыше 240 предложений о помощи. Как от предпринимателей, так и от частных лиц. Из совершенно различных сфер: например, инфотехнологические решения для облегчения удаленной работы, услуги перевода, психологическая помощь, контакты для сотрудничества с заводами Китая и так далее.

Госструктуры следят за поступающими предложениями и оценивают возможность их использования в случае необходимости.

Интернет-среда Pakun Abi уже свела многих нуждающихся в помощи с теми, кто ее предлагает.

Если у вас есть какие-либо ресурсы, которые могут помочь смягчению кризиса, дайте о себе знать здесь.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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