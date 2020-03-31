31.03.2020, 11:36

В печать выходит новая газета на русском языке — "Эстонский экспресс"

 (9)
EST
В печать выходит новая газета на русском языке — "Эстонский экспресс"
Фото: обложка первого номера "Эстонского Экспресса"

Холдинг Ekspress Meedia представляет новую газету на русском языке "Эстонский экспресс". Газета будет выходить раз в месяц и знакомить русскоязычного читателя с самыми важными публикациями Eesti Päevaleht, Maaleht и других изданий холдинга.

"Мы начали думать об этом уже два месяца назад, когда коронавирус был еще только в Китае. Наш директор по рекламе отметил, что у некоторых клиентов есть желание выйти на русскоязычных читателей. Тогда мы решили, что вместо того, чтобы создавать новый бренд и подготавливать специальные материалы, мы будем брать материалы, которые русские еще не читали, из имеющихся изданий - Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht", - пояснил главный редактор Delfi Урмо Соонвальд в интервью "Кофе+".

В первом номере газеты 56 страниц. Цена 1,49 евро.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: