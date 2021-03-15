В парламентской комиссии обсудят поправки, позволяющие штрафовать лиц без масок

Согласно законопроекту, за нарушение правил частное лицо может быть оштрафовано на сумму до 200 штрафных единиц или 800 евро, а юридическое лицо — до 32 тысяч евро, сообщает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Планируются и другие поправки. Например, о продлении до конца года выплат по больничному листу со второго дня болезни. Такое положение уже действует сегодня, когда работодатель компенсирует больничный со второго по пятый день, а далее это делает Больничная касса.

Первоначально положение должно было действовать временно, до конца апреля.

Кроме этого, сегодня на открытом заседании специальная комиссия Рийгикогу по борьбе с коррупцией обсудит с партнерами предотвращение коррупции и прозрачность финансирования партий.

Председатель комиссии Эдуард Одинец сообщил, что комиссия хотела бы обсудить со своими основными партнерами наиболее серьезные проблемы, которыми комиссия должна заниматься. ”На заседании мы постараемся воздержаться от обсуждения конкретных случаев и сосредоточиться на поиске возможных решений, которые будут способствовать предотвращению коррупции в целом”, — сказал Одинец.

По его словам, комиссия хотела бы внести свой вклад в создание на законодательном уровне всех возможностей для того, чтобы Эстония занимала лучшие позиции в мировом индексе восприятия коррупции, чем на данный момент. В рейтинге стран по индексу восприятия коррупции публичного сектора (CPI) Эстония и Исландия делят 17 место из 180 государств.

На заседание приглашены министр юстиции Марис Лаури, руководитель аналитической службы Министерства юстиции Мари-Лийз Сёэт и советник Кятлин-Крис Круусмаа, председатель комиссии по надзору за финансированием партий Лийза Овийр, заместитель председателя комиссии Каарел Таранд и член комиссии Айри Микли, а также председатель правления MTÜ Korruptsioonivaba Eesti Стевен-Христо Эвестус и исполнительный директор Карина Паю.

Открытое заседание начнется в 13:30. Трансляцию можно посмотреть в интернете.

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.