В парке Туви продолжается "Ледниковый период"

”Интерес людей к скульптурам в парке Туви до сих пор очень большой и погода тоже была по-зимнему морозной. Если изначально наш план был в том, чтобы оставить скульптуры в парке на две недели, то теперь мы решили дать возможность наслаждаться ледяным искусством и дальше. Поскольку на следующей неделе ожидается оттепель, то авторы скульптур проведут осмотр и оценят их состояние. Наше общее пожелание заключается в том, чтобы ледниковый период в парке Туви длился настолько долго, насколько этого позволит погода”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Из аналогичного принципа Управа района Кесклинн исходит и в случае со снежным городком на Башенной площади. ”Несмотря на плюсовую температуру, со снежным городком на следующей неделе ничего произойти не должно, так как он был построен в подходящую погоду и его обильно поливали водой, что позволило создать достаточно прочный фундамент. При этом, мы внимательно следим за ситуацией и будем оперативно сообщать о состоянии городка”, — добавила Хауканымм.

В парке Туви установлены восемь ледяных скульптур обитателей леса и моря. Если обычно на ледяные скульптуры можно только смотреть, то скульптуры в парке Туви рассчитаны и на то, чтобы дети могли на них сидеть и лазить. В некоторых скульптурах спрятаны сюрпризы. В снежном городке на Башенной площади пять больших скульптур, среди которых можно найти масленичную булочку, скрипку, башни Старого города и другие интересные скульптуры.

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