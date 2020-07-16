В парке Таммсааре появится необычная детская площадка

Площадка будет построена со стороны театра ”Эстония”, на территории между бульваром Эстония и павильоном. Кроме установки игровых элементов будет также реконструирована дорожка, соединяющая детскую площадку и центральную часть парка.

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, вместе со строительством детской площадки будет завершен очередной этап масштабных работ по обновлению парка. ”Мы имеем дело с одним из самых важных парков города, который в ходе основательной перестройки стал частью современного городского пространства. В парке созданы разнообразные возможности для проведения свободного времени для горожан и гостей столицы разного возраста”, — сказал Кландорф.

Исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус отметила, что на детской площадке будут установлены различные музыкальные инструменты, такие как барабаны бонго и ксилофон, с помощью которых дети смогут раскрыть свои музыкальные способности. ”Кроме этого, для веселого времяпрепровождения будет установлена горка и батуты. Надеемся, что на новой детской площадке найдут себе подходящее занятие дети разного возраста”, — добавила Ану Аус.

Строительные работы по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма Mefab OÜ. Стоимость работ составит 357 000 евро. Срок окончания работ — ноябрь этого года.

Проект реконструкции парка Таммсааре был составлен на основании работы "Belle Epoque" архитектурного бюро Kadarik Tüür Arhitektid, которая победила в 2012 году на организованном Таллиннским департаментом городского планирования конкурсе.