В парке Шнелли установлены новые модные скамейки с видом на пруд
В находящемся в Кесклинне Тоомпарке были установлены новые скамейки с видом на пруд Шнелли.
В находящемся в Кесклинне Тоомпарке были установлены новые скамейки с видом на пруд Шнелли.
"В Тоомпарке рядом с прудом были установлены четыре новые скамейки с целью оживить парк и дать людям возможность отдохнуть около водоема. Скамейки окружены садовыми жасминами (чубушниками) и поэтому в июле кроме красивого вида они также позволяют насладиться приятным ароматом”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Скамейки под названием ”Город” произведены эстонской фирмой Extery OÜ из ясеня и соответствуют стандартам городской мебели. В качестве оснований скамеек использованы деревянные платформы, которые установила фирма OÜ Kaveko Grupp. Стоимость работ составила 7700 евро.
”Приглашаем всех в Тоомпарк насладиться хорошей погодой и опробовать новую городскую мебель”, — добавила Ану Аус.
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