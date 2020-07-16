В парке Шнелли установлены новые модные скамейки с видом на пруд

"В Тоомпарке рядом с прудом были установлены четыре новые скамейки с целью оживить парк и дать людям возможность отдохнуть около водоема. Скамейки окружены садовыми жасминами (чубушниками) и поэтому в июле кроме красивого вида они также позволяют насладиться приятным ароматом”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Скамейки под названием ”Город” произведены эстонской фирмой Extery OÜ из ясеня и соответствуют стандартам городской мебели. В качестве оснований скамеек использованы деревянные платформы, которые установила фирма OÜ Kaveko Grupp. Стоимость работ составила 7700 евро.

”Приглашаем всех в Тоомпарк насладиться хорошей погодой и опробовать новую городскую мебель”, — добавила Ану Аус.