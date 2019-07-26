В парке Паэ пройдет фестиваль пирогов Ласнамяэ

На мероприятии, которое пройдёт в это воскресенье с 12 до 18 в ласнамяэском парке Паэ, участники фестиваля продемонстрируют горожанам свое кулинарное мастерство, представив на суд публики оригинальные рецепты сладкой и соленой выпечки. Также у гостей гастрономического праздника будет возможность познакомится с культурным разнообразием района — на фестивале можно будет попробовать национальные блюда разных народов мира.

”Идея проведения Фестиваля пирогов в районе Ласнамяэ родилась два года назад, и уже первый фестиваль показал, что горожане полюбили это вкусное мероприятие,” — сказал старейшина района Ласнамяэ Андрес Вяэн.

В течение всего дня на Фестивале пирогов будет проходить народное голосование за лучший пирог Ласнамяэ, а в конце мероприятия победителя будут ждать ценные призы от организаторов.

Помимо более 40 ”вкусных” площадок, в фестивале примут участие и различные организации, которые предложат гостям развлекательную программу и обучающие мастер-классы. В 15.00 ребята из Молодежного центра Ласнамяэ пригласят желающих принять участие в соревнованиях по подтягиваниям и отжиманиям, а некоммерческая организация ”Ласнаидея” проведёт увлекательную квест-игру по микрорайону Паэ.

Управа Ласнамяэ напоминает горожанам и посетителям парка Паэ, что любая подкормка водоплавающих птиц строго запрещена — угощения могут оказаться для пернатых роковыми.