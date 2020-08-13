В парке Мянни состоится День леса для всей семьи

”У всех желающих в парке Мянни появится редкая возможность познакомиться с мощной лесной техникой, попробовать свои силы в ориентировании, изучении следов, замене пильной цепи, а также во многих других областях. Одним словом, можно будет провести отличный день и стать немного мудрее, — сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс. — Идея проводить День леса для всей семьи появилась на встрече лесохозяйственников. Поскольку в последние годы в Эстонии было много разговоров и обсуждений на тему леса, Союз частных лесов Эстонии почувствовал необходимость более подробно познакомить горожан со своей деятельностью. Разумеется, нас сразу же воодушевила эта идея”.

”Ежегодно День леса для всей семьи проходит по стопам конкурса лесохозяйственников, в этот раз он проводится в родном уезде собственника леса, получившего в прошлом году титул лучшего лесохозяйственника, — рассказала Керту Кекк из Союза частных лесов Эстонии. — Лучшим лесохозяйственником 2019 года стал Арди Алликметс из Харьюмаа, поэтому в этом году мероприятие будет проводиться в Таллинне. Парк Мянни был выбран из-за его местоположения и схожей с лесом окружающей среды — лесовики будут чувствовать здесь себя как дома. В субботу будет объявлен лучший лесохозяйственник 2020 года, а также выяснится, в каком городе состоится следующий День леса для всей семьи”.

В мероприятии в парке Мянни примут участие разные профильные организации, так или иначе связанные с лесом. Можно будет проверить свои знания о лесе, изучить с охотниками поведение, следы и внешний вид различных животных, изготовить поделки из дерева, испытать себя в ориентировании или замене пильной цепи, управлять лесозаготовительной машиной на симуляторе и т. п.

”Для ознакомления на месте будет открыта выставка лесной техники, эксперты расскажут о лесном углероде, короедах и древесине как о материале будущего. Впечатляет и музыкальная программа — на мероприятии выступят виртуозы Рейго Ахвен, Orelipoiss и Ленна. Ждем всех желающих!” — добавил в заключение старейшина района.