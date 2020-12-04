04.12.2020, 07:20

В парке Лёвенру в Кристийне пройдет рождественская ярмарка


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Raekoja platsil süttisid tuled jõulukuusel ja Tallinna jõuluturul
Raekoja platsil süttisid tuled jõulukuusel ja Tallinna jõuluturulFoto: Rauno Volmar

Управа столичного района Кристийне организует в воскресенье, 6 декабря традиционную рождественскую ярмарку. Мероприятие пройдет под открытым небом в парке Лёвенру и начнется в 10:00. В полдень стартует развлекательная программа с участием музыкального ансамбля Tuulebant и танцоров хореографической студии V.A.T Stuudio.

”В рождественской ярмарке в Кристийне примут участие порядка пятидесяти продавцов, которые предложат покупателям изделия ручной работы, хуторские и экологические продукты. Запланирована также культурная программа, аттракционы и развлечения для детей. Уверен, что здесь каждому найдется что-либо по вкусу. Ярмарка станет также поддержкой для наших мелких предпринимателей, и в то же время подарит хорошие эмоции жителям в это непростое время. Время адвента означает начало долгожданного красивого и светлого рождественского периода. Сейчас улицы, парки и дворы Кристийне уже украшены множеством праздничных огней, которые освещают темные зимние вечера”, — сказал старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Ведущий мероприятия — Прийт Ээвель.

Программа:

  • 10:00 Начало работы торговых точек
  • 12:00 Праздничное открытие ярмарки
  • 12:15 Выступление танцоров V.A.T Stuudio
  • 12:35 Представление торговцев ярмарки
  • 12:45 и 14:00 Музыкальный ансамбль Tuulebant. Инструментально-вокальный коллектив, исповедующий танцевальные мелодии и ритмы в народном стиле.
  • 15:00 Окончание ярмарки.

Хотя мероприятие проводится на свежем воздухе, всех посетителей просят носить маску или лицевой экран, дезинфицировать руки и держать дистанцию, придерживаясь правила 2+2.

Вход для всех свободный.

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