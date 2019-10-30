В парках Пыхья-Таллинна будут проведены масштабные работы

”Проведена большая работа. Специалисты провели полную инвентаризацию деревьев — на Штромке они осмотрели 1300, а в Коплиском кладбищенском парке — 937 деревьев. Могу заверить, что вырубке подвергнутся лишь представляющие опасность для людей, погибшие и безнадежные деревья. Все здоровые и представляющие ценность деревья будут сохранены”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В парке Строоми будет вырублено 90 и в Коплиском парке — примерно 30 деревьев. Все подлежащие вырубке деревья были тщательно осмотрены специалистами как Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства, так и районной управы.

Дендрологические исследования обоих парков были проведены архитектурным бюро Artes Terrae, располагающим большим опытом в составлении программ ухода за деревьями в исторических парках. Цель исследований заключалась в том, чтобы выяснить, какие деревья нуждаются в уходе и какие меры необходимо принять, чтобы сохранить флору парков во всем ее многообразии и богатстве. Исходя из полученных данных был объявлен тендер.

Районная управа надеется, что первый этап работ — вырубку засохших и опасных деревьев — будет возможно начать уже в ноябре нынешнего года.