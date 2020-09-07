В парках Кесклинна пройдут тренировки по скандинавской ходьбе
С 10 сентября в Кесклинне в разных местах будут проходить бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, которые подходят участникам любого возраста.
С 10 сентября в Кесклинне в разных местах будут проходить бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе, которые подходят участникам любого возраста.
”Скандинавская ходьба идеально подходит для людей, ведущих сидячий образ жизни, так как кроме мышц, которые задействованы при обычной ходьбе, она задействует и другие мышцы тела. Начало тренировок подобрано таким образом, чтобы на нее можно было успеть после рабочего дня. Тренировки не требуют какой-либо физической подготовки и подходят людям в любом возрасте”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Тренировки под руководством опытного тренера Рене Меймера будут проходить с 10 сентября по 1 октября по четвергам с началом в 18:30. В начале тренировки тренер кратко пояснит технику ходьбы, затем участники все вместе пойдут гулять вдоль пешеходных дорожек по парку, закончится тренировка упражнениями на растяжку. Каждый участник также получит брошюру о скандинавской ходьбе (на эстонском или на русском).
”Мы просим приходить на тренировки со своими палками для ходьбы. Если такой возможности нет, то их можно будет получить у тренера, но количество ограничено. Приходите и примите участие в бодрящей тренировке”, — добавила Ану Аус.
Программа тренировок:
10 сентября Тоомпарк (встреча около здания Управы района Кесклинн, Нунне, 18)
17 сентября на улице Рейди (встреча в начале променада, Лоотси, 3а)
24 сентября в парке Пооламяги (встреча на парковке около главного входа на стадион "Калев")
1 октября в лесу Ярве (встреча в начале тропы здоровья около парковки Merko)
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