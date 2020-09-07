В парках Кесклинна пройдут тренировки по скандинавской ходьбе

”Скандинавская ходьба идеально подходит для людей, ведущих сидячий образ жизни, так как кроме мышц, которые задействованы при обычной ходьбе, она задействует и другие мышцы тела. Начало тренировок подобрано таким образом, чтобы на нее можно было успеть после рабочего дня. Тренировки не требуют какой-либо физической подготовки и подходят людям в любом возрасте”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Тренировки под руководством опытного тренера Рене Меймера будут проходить с 10 сентября по 1 октября по четвергам с началом в 18:30. В начале тренировки тренер кратко пояснит технику ходьбы, затем участники все вместе пойдут гулять вдоль пешеходных дорожек по парку, закончится тренировка упражнениями на растяжку. Каждый участник также получит брошюру о скандинавской ходьбе (на эстонском или на русском).

”Мы просим приходить на тренировки со своими палками для ходьбы. Если такой возможности нет, то их можно будет получить у тренера, но количество ограничено. Приходите и примите участие в бодрящей тренировке”, — добавила Ану Аус.

Программа тренировок:

10 сентября Тоомпарк (встреча около здания Управы района Кесклинн, Нунне, 18)

17 сентября на улице Рейди (встреча в начале променада, Лоотси, 3а)

24 сентября в парке Пооламяги (встреча на парковке около главного входа на стадион "Калев")

1 октября в лесу Ярве (встреча в начале тропы здоровья около парковки Merko)