В парках Кесклинна пройдут летние представления для детей
В парках района Кесклинн начиная со следующей недели будут проходить традиционные летние спектакли для детей.
В парках района Кесклинн начиная со следующей недели будут проходить традиционные летние спектакли для детей.
”Лето — отличное время для того, чтобы интересно провести досуг с детьми в окружении зелени. Поэтому мы организуем увлекательные представления для всей семьи, которые будут в течение лета проходить в различных парках Кесклинна”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Спектакли будут проходить с начала июля до конца августа по воскресеньям в 11.00. Представления покажут детский театр Miku-Manni (на эстонском) и театр ”Летающая корова” (на русском). Продолжительность бесплатного спектакля 30-40 минут. После спектакля детей ждут игры. При сильном дожде спектакль будет перенесен в Кесклиннаский молодежный центр (Рауа 23). Информация об этом оперативно появится на страничке Управы района Кесклинн в Facebook.
В рамках серии летних спектаклей в Кесклинне можно будет увидеть четыре представления на эстонском языке и одно на русском. Спектакль ”Шар на ладони” расскажет о том, как важно следовать своим мечтам. ”Тайное желание” — это представление о ведьмочке, которая поняла, что добро творить лучше, чем зло, а ”Озорник” — это история об очень милом, но шумном щенке. ”Сказка о спящей принцессе” расскажет о принцессе, которая спит не ночью, а днем, а спектакль ”Самый лучший” — это история о том, как здорово путешествовать по миру и в итоге понять, что дома все-таки лучше.
19.07 ”Тайное желание” парк Фальги
26.07 ”Самый лучший” парк Тийгивески
02.08 ”Сказка о спящей принцессе” парк Вайкне
09.08 ”Сказка о спящей принцессе” Кадриорг
16.08 ”Шар на ладони” парк Тийгивески (Юхкентали, 10) (представление на русском)
23.08 ”Тайное желание” парк Койду
30.08 ”Озорник” парк Лембиту
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