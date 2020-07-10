В парках Кесклинна пройдут летние представления для детей

”Лето — отличное время для того, чтобы интересно провести досуг с детьми в окружении зелени. Поэтому мы организуем увлекательные представления для всей семьи, которые будут в течение лета проходить в различных парках Кесклинна”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Спектакли будут проходить с начала июля до конца августа по воскресеньям в 11.00. Представления покажут детский театр Miku-Manni (на эстонском) и театр ”Летающая корова” (на русском). Продолжительность бесплатного спектакля 30-40 минут. После спектакля детей ждут игры. При сильном дожде спектакль будет перенесен в Кесклиннаский молодежный центр (Рауа 23). Информация об этом оперативно появится на страничке Управы района Кесклинн в Facebook.

В рамках серии летних спектаклей в Кесклинне можно будет увидеть четыре представления на эстонском языке и одно на русском. Спектакль ”Шар на ладони” расскажет о том, как важно следовать своим мечтам. ”Тайное желание” — это представление о ведьмочке, которая поняла, что добро творить лучше, чем зло, а ”Озорник” — это история об очень милом, но шумном щенке. ”Сказка о спящей принцессе” расскажет о принцессе, которая спит не ночью, а днем, а спектакль ”Самый лучший” — это история о том, как здорово путешествовать по миру и в итоге понять, что дома все-таки лучше.

Программа летних спектаклей для детей 2020:

19.07 ”Тайное желание” парк Фальги

26.07 ”Самый лучший” парк Тийгивески

02.08 ”Сказка о спящей принцессе” парк Вайкне

09.08 ”Сказка о спящей принцессе” Кадриорг

16.08 ”Шар на ладони” парк Тийгивески (Юхкентали, 10) (представление на русском)

23.08 ”Тайное желание” парк Койду

30.08 ”Озорник” парк Лембиту