В память о восстании Юрьевой ночи в Пирита пройдет традиционное соревнование по бегу

”Жители Эстонии — отважные люди. Об этом свидетельствует история. В качестве яркого примера можно привести произошедшее в XIV веке восстание Юрьевой ночи, где люди боролись за свою свободу. На сегодняшний день мы свободны, и это надо помнить и праздновать! Поэтому районная управа Пирита ежегодно организует мероприятие для всей семьи в характерном для района Пирита спортивном и здоровом ключе”, — сказала заместитель старейшины района Александра Павлова.

В программу забега в честь Юрьевой ночи входят детский забег (200 м и 400 м), детская эстафета (6 х 600 м) и командная эстафета для взрослых (8 х 1,2 км), в которой состязаются две команды по восемь членов в каждой (четыре мужчины и четыре женщины).

Мероприятия поддерживают и призы выдают Таллиннская телебашня, MyFitness, TopGun, Selver, центр VR, страна приключений MUUUV, Kuulsaal, торговый центр Pirita, парк приключений Пирита, AURA, походно-лыжный центр Кырвемаа, Таллиннский ботанический сад, Пиритаский центр семейных врачей, таллиннский футбольный клуб FCI Levadia.

Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться (за исключением детских забегов), которую можно пройти в интернете по соответствующей ссылке или в районной управе Пирита (Клоостри теэ, 6).

Дополнительную и текущую информацию можно найти на посвященной данному мероприятию странице в Facebook.