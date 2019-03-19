В память о Георге Отсе его именем будет назван трамвай

Начиная с сентября 2018 года ежемесячно на линию отправляется один музыкальный трамвай, и на сегодня есть именные трамваи в честь Неэме Ярви, Анне Вески, ансамбля Smilers, гармониста Хейно Тартеса и певца свободы Ало Маттийсена. Помимо музыкальных трамваев, в Таллинне ездят и шесть ретротрамваев, которые названы в честь важных государственных и военных деятелей Эстонии. 20 современных трамваев CAF носят популярные женские имена.

Отправка именного трамвая на городские линии стартует в день рождения Георга Отса — 21 марта в 11.00, когда трамвай отправится в путь по рельсам, находящимся вблизи лебединого пруда Кадриорга. В праздничном мероприятии примут участие близкие и друзья Георга Отса, а также представители городских властей Таллинна и предприятия Tallinna Linnatransport. Песни из репертуара Георга Отса представит Ренеэ Соом вместе с пианистом Маргусом Каппелем. Ожидаются все почитатели таланта этого великого певца.



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Редко талант, трудолюбие и сердечная мудрость так сильно сияли в одном человеке, как это было у Георга Отса. Он стал легендой, которая сильнее времени. Будучи певцом, актером и сильной творческой личностью, Георг Отс захватывал публику в Эстонии, России, Финляндии и в других странах.

В его репертуар входили как сложные оперные арии, так и произведения, которые легко находили дорогу в сердце народа. Им восхищались как в московском Большом Театре, так и дома в Эстонии.

Георг Отс был не просто артистом, чей репертуар состоял из более 500 песен на 20 разных языках и кто в течение 30 лет сыграл в театре более 70 ролей, но он был харизматичной личностью, которая могла противостоять стесняющим условиям той эпохи, оставаясь на вершине своей известности скромным, дружелюбным и понимающим человеком.

Минуло около полувека с того дня, как Георг Отс исполнил на сцене родного театра свою последнюю арию, но эхо его уникального баритона до сих пор не смолкло. Заглавная роль в ”Демоне” Рубинштейна, партия Папагено в ”Волшебной флейте” Моцарта, Риголетто и Жермон в произведениях Верди, и Дон Кихот в мюзикле Митча Ли ”Человек из Ламанчи” — это те роли, которые продолжают жить дальше в памяти публики, которая ценит музыкальный театр и они продолжают жить в памяти воспоминаний. До сих пор восхищает некогда культовый фильм ”Мистер Икс”, в котором Георг Отс, исполняя главную роль, спел для миллионов сердец, а также вспоминается воплощенный им Бальтазар Руссов в фильме ”Между тремя поветриями”. Для братского финского народа Эстония начинается с ”Сааремааского вальса” Отса.

Человечный, непосредственный, простой — таким помнят современники великого певца и актера, который жил ради музыки, театра, Эстонии. В нашем мире голоса, подобные Георгу Отсу, звучат не только в записях при их воспроизведении, но и в том отзвуке, который звучит всегда в сердцах слушателей.