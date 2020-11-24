В Пайде временно закрыто бюро обслуживания Налогово-таможенного департамента

С понедельника, 23 ноября, из-за распространения коронавируса закрыто бюро обслуживания НТД в Пайде, где у его сотрудников был выявлен коронавирус. Бюро будет закрыто в течение недели и вновь откроется 30 ноября. НТД перешлёт в Департамент здоровья контактные данные тех людей, кто, возможно, вступал в контакт с сотрудниками бюро обслуживания. Департамент здоровья отправит этим лицам информационное письмо с инструкциями о том, как действовать дальше.

”К сожалению, распространение коронавируса также повлияло на работу бюро обслуживания НТД. Мы делаем всё возможное, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни и поэтому просим клиентов проявить понимающее отношение к ситуации”, — сказала руководитель сферы обслуживания клиентов НТД Хели Кулламаа. ”Прежде, чем идти в бюро обслуживания просим посетить веб-сайт НТД или канал социальных сетей, и проверить открыто ли эти бюро. Также с вопросами всегда можно обратиться по инфотелефону”, — добавила она.

”Помимо этого, просим всех людей в случае подозрений на болезнь или признаков болезни не посещать наши бюро”, — сказала Кулламаа. В бюро обслуживания действует правило 2 + 2, согласно которому в зале обслуживания может находиться столько клиентов, количество которых соответствует количеству сотрудников, обслуживающих их, а также в зале обязательно носить защитную маску. На столах бюро обслуживания установлены защитные ширмы, а клиентов просим дезинфицировать руки.

Все электронные каналы и инфотелефоны НТД продолжают работать — открыты инфотелефоны: для частных клиентов 880 0811, для бизнес-клиентов 880 0812 для клиентов, нуждающихся в таможенной информации, 880 0814, и для клиентов, нуждающихся в информации о налоговых услугах в электронном виде 880 0815; а также имеется возможность написать по э-почте: eraklient@emta.ee, ariklient@emta.ee, tolliinfo@emta.ee или e-maks@emta.ee соответственно. Вопросы можно также задать посредством среды самообслуживания э-НТД (пункт меню ”Общение” или нижняя ссылка ”Отправляю письмо”).

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