В ожидании второй волны | Закроют ли Эстонию снова на замок?

У правительства есть четкий план, как противостоять возможной новой волне коронавируса. На дополнительную защиту было выделено более 50 млн евро, пишет Maaleht.
Лето еще не закончилось, впереди также ряд культурных мероприятий. В барах и клубах звучит музыка. Общественный транспорт переполнен, а через месяц — 1 сентября. В свете этого сообщения о новых случаях заражения вызывают опасения.
”В настоящее время распространение коронавируса в Эстонии очень низкое. Однако в случае болезни необходимо остаться дома и обратиться к семейному врачу”, — подчеркнула руководитель отдела здоровья народонаселения Министерства социальных дел Хели Лаарманн.
Важно не забывать о личной ответственности. Неверно полагать, что повторное закрытие общества на замок сможет предотвратить худшие последствия. Необходимо во что бы то ни стало избежать закрытия. И это во многом зависит от нас самих.
Министерство социальных дел в сотрудничестве с Департаментом здоровья, Больничной кассой, Центром инфосистем здоровья и благополучия, Департаментом лекарственных средств и Институтом развития здоровья составило обстоятельный план готовности ко второй волне, который министр социальных дел Танель Кийк уже дважды представлял правительству.
По словам Лаарманн, основной упор в плане делается на усиление системы здравоохранения и максимально быстрое выявление новых очагов. Это означает быструю диагностику и лечение, мониторинг ситуации, сотрудничество с учеными и другими странами, а также достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств.
”Помимо прочего Департамент здоровья уже получил боле четкую правовую базу для более эффективного реагирования и внедрения методов борьбы с эпидемией”, — добавила специалист.
Также принят ряд финансовых решений. Например, для приобретения дополнительных средств индивидуальной защиты выделено в общей сложности более 50 млн евро.
Во время первой волны коронавируса в экстренном порядке была реорганизована работа центров семейных врачей и создана сеть дежурных центров. Опираясь на весенний опыт, уже сейчас производятся необходимые правовые изменения, чтобы сделать работу семейных врачей более гибкой.
”Законопроект отправился на согласование на прошлой неделе”, — сообщила Лаарманн.
Также разработаны планы готовности больничной сети под кодовыми названиями A, B, C и D, предусматривающие алгоритм действия на разные случаи. ”Первую вспышку мы подавили в рамках плана А. Наша задача — не выйти за эти рамки и осенью”, — отметила Лаарманн.
Если вторая волна придет, то будет возобновлена работа отделения COVID-19. Больных коронавирусом будут направлять в определенные больницы. Это прежде всего Ляэне-Таллиннская центральная больница, Клиника Тартуского университета, Пярнуская больница, Ида-Вируская центральная больница и Северо-Эстонская региональная больница.
Как показала весна, в кризисной ситуации запасы лекарственных препаратов могут неожиданно истощиться, поэтому 6 июля вступило в силу изменение, по которому крупные оптовые торговцы обязаны предоставлять еженедельные обзоры о своих складских запасах в Эстонии.
Полным ходом идет и работа над созданием приложения по коронавирусу, которое будет сообщать людям, если они близко контактировали с носителем вируса. Приложение будет анонимным.
”Разработанные в последние месяцы меры должны помочь взять под контроль ситуацию, как это было сделано и весной, применив при этом меньше ограничений”, — резюмировала Лаарманн.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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