В ожидании второй волны | Закроют ли Эстонию снова на замок?

Лето еще не закончилось, впереди также ряд культурных мероприятий. В барах и клубах звучит музыка. Общественный транспорт переполнен, а через месяц — 1 сентября. В свете этого сообщения о новых случаях заражения вызывают опасения.

”В настоящее время распространение коронавируса в Эстонии очень низкое. Однако в случае болезни необходимо остаться дома и обратиться к семейному врачу”, — подчеркнула руководитель отдела здоровья народонаселения Министерства социальных дел Хели Лаарманн.

Важно не забывать о личной ответственности. Неверно полагать, что повторное закрытие общества на замок сможет предотвратить худшие последствия. Необходимо во что бы то ни стало избежать закрытия. И это во многом зависит от нас самих.

Министерство социальных дел в сотрудничестве с Департаментом здоровья, Больничной кассой, Центром инфосистем здоровья и благополучия, Департаментом лекарственных средств и Институтом развития здоровья составило обстоятельный план готовности ко второй волне, который министр социальных дел Танель Кийк уже дважды представлял правительству.

По словам Лаарманн, основной упор в плане делается на усиление системы здравоохранения и максимально быстрое выявление новых очагов. Это означает быструю диагностику и лечение, мониторинг ситуации, сотрудничество с учеными и другими странами, а также достаточное количество средств индивидуальной защиты и лекарств.

”Помимо прочего Департамент здоровья уже получил боле четкую правовую базу для более эффективного реагирования и внедрения методов борьбы с эпидемией”, — добавила специалист.

Также принят ряд финансовых решений. Например, для приобретения дополнительных средств индивидуальной защиты выделено в общей сложности более 50 млн евро.

Во время первой волны коронавируса в экстренном порядке была реорганизована работа центров семейных врачей и создана сеть дежурных центров. Опираясь на весенний опыт, уже сейчас производятся необходимые правовые изменения, чтобы сделать работу семейных врачей более гибкой.

”Законопроект отправился на согласование на прошлой неделе”, — сообщила Лаарманн.