В ожидании большого кризиса бизнесмен из Ласнамяэ запасся сухпайками НАТО

В случае кризисной ситуации или войны нас ожидает нехватка продуктов и голод. А вот семье проживающего на улице Валге в Таллинне предпринимателя Пеэтера Пяртеля (35) это не грозит, пишет Eesti Ekspress.
Пяртель занимается инвестициями в недвижимость и обучает других тому, как достичь финансовой свободы. Мужчина уверен, что продовольственные запасы являются частью финансовой независимости.
Недавно президент Керсти Кальюлайд посоветовала жителям Эстонии подумать над имеющимися дома запасами еды и защитить себя и своих близких от непредвиденных ситуаций. Пяртель отмечает, что в последнее время в Эстонии проводится все больше военных учений и наблюдаются длительные перебои в электроснабжении как в Нарве, так и на Сааремаа. Мужчина говорит, что следит за мировыми финансовыми рынками и чувствует, что пахнет жареным.
Так бизнесмен решил закупить продуктов сначала на неделю, а потом и на более длительное время. Несколько ящиков продуктов холодной сушки: пудинги, каши, спагетти, плов, лапша с курицей и прочее. Один ящик состоит из 21 порций. Стоимость ящика 140 евро. Для разогрева такой пищи не нужна теплая вода и электричество. Достаточно приобрести специальный мешок, в котором имеется все необходимое.
”Уже десять лет назад, в начальной фазе экономического спада, на повестку встал вопрос о том, продолжат функционировать системы карточные платежей или нет. Известно, что мы все зависимы от дееспособности систем Visa и/или MasterCard, которые расположены в США. Именно там начался последний кризис. Только представьте себе, что в один прекрасный день перестанут работать все карты Visa и MasterCard! А банковские конторы у нас уже давно по большей части безналичны”, — пишет мужчина в Facebook.
Он отмечает, что в случае серьезного кризиса запасы эстонских магазинов истощатся довольно быстро, поскольку больших объемов там держать не принято. Если сельские жители смогут прокормить себя за счет продуктов из огорода или подвала, то в городе ситуация будет намного хуже.
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