В ожидании большого кризиса бизнесмен из Ласнамяэ запасся сухпайками НАТО

Пяртель занимается инвестициями в недвижимость и обучает других тому, как достичь финансовой свободы. Мужчина уверен, что продовольственные запасы являются частью финансовой независимости.

Недавно президент Керсти Кальюлайд посоветовала жителям Эстонии подумать над имеющимися дома запасами еды и защитить себя и своих близких от непредвиденных ситуаций. Пяртель отмечает, что в последнее время в Эстонии проводится все больше военных учений и наблюдаются длительные перебои в электроснабжении как в Нарве, так и на Сааремаа. Мужчина говорит, что следит за мировыми финансовыми рынками и чувствует, что пахнет жареным.

Так бизнесмен решил закупить продуктов сначала на неделю, а потом и на более длительное время. Несколько ящиков продуктов холодной сушки: пудинги, каши, спагетти, плов, лапша с курицей и прочее. Один ящик состоит из 21 порций. Стоимость ящика 140 евро. Для разогрева такой пищи не нужна теплая вода и электричество. Достаточно приобрести специальный мешок, в котором имеется все необходимое.