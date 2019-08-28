В озере Харку вновь безопасно купаться

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги лето продолжается и нужно воспользоваться пляжной погодой. «Рад, что в озере Харку вода вновь соответствует требованиям. Погода радует и в ближайшие дни все желающие смогут искупаться и провести время на пляже озера Харку. Напоминаем, что официальный пляжный сезон тоже подходит к концу, пляжная береговая охрана будет работать до субботы. На этом завершается официальный пляжный сезон и работы береговой охраны»,- сказал старейшина.

Пробы департамента здоровья подтвердили, что на пляжах Хааберсти вода чистая и безопасная для отдыхающих. Береговая охрана на пляжах Таллинна работала с 1 июня.