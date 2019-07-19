В отношении автобусной фирмы Atko из-за серьезных нарушений заведено административное производство

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Atko buss Foto: Andres Putting

Министерство экономики и коммуникации в начале года инициировало административное производство в отношении автобусной фирмы Atko в связи с серьезными нарушениями, что может привести к приостановлению разрешения на деятельность фирмы или даже признанию его недействительным.