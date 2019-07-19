19.07.2019, 17:47
В отношении автобусной фирмы Atko из-за серьезных нарушений заведено административное производство(1)
Министерство экономики и коммуникации в начале года инициировало административное производство в отношении автобусной фирмы Atko в связи с серьезными нарушениями, что может привести к приостановлению разрешения на деятельность фирмы или даже признанию его недействительным.
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