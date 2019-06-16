В оставленных в Чудском озере сетях гибнут сотни тонн ценной рыбы

Инспекция окружающей среды каждый год чистит Чудское озеро от брошенных рыбаками сетей: такие операции проводятся уже более десяти лет подряд, но улучшения ситуации на озере пока не наблюдается - в оставленных в озере сетях гибнут сотни тонн ценной рыбы.
Главный инспектор отдела по охране рыб Инспекции окружающей среды Иво Каськ рассказал "Радио 4", что ведомство каждый год проводит работу по очистке озера от брошенных рыболовецких сетей и такие же меры принимает и российская сторона, передает rus.err.ee.
Часть брошенных сетей остается от рыбаков, которые не всегда их забирают, потому что иногда проще купить новую, чем чистить старую, а некоторые сети просто теряются: "Трудно оценить объем ущерба, но каждый год мы забираем около 600 старых сетей, и в каждой из них — около 20-30 кг мертвой рыбы. Это огромное количество".
Как правило, очистка озера занимает несколько дней — инспекторы окружающей среды также прибегают к помощи местных рыбаков, но найти и достать все сети невозможно.
Как брошенные сети влияют на установленные в Эстонии квоты на рыбную ловлю — на этот вопрос Иво Каськ затруднился ответить, однако он пояснил, что такой рыбы, как судак, лещ, щука в сетях действительно остается очень много.
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