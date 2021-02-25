В организации работы таллиннских учреждений вводится красный сценарий

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город вводит красный сценарий для того, чтобы снизить опасность заражения коронавирусом на рабочих местах.

”Несмотря на широкое распространение инфекции, мы должны обеспечить горожанам доступность услуг, продолжив их оказывать, в том числе, и в залах обслуживания, — сказал Кылварт. — Если услуги можно оформить электронно, настоятельно рекомендуем активно использовать эту возможность”.

Распорядок работы по красному сценарию, в первую очередь, означает исполнение рабочих обязанностей удаленно — если нет необходимости присутствовать непосредственно на рабочем месте. Прямые контакты на рабочих местах будут сведены к минимуму. При физических встречах с горожанами или коллегами в городской организации всем необходимо использовать средства личной защиты.

При организации работы учреждений образовательной или социальной сферы исходят из установленных государством требований и правил, разработанных учреждениями данной сферы.

Для использования дигитальных городских услуг можно использовать интернет-среду Таллинна.

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КОРОНАВИРУС

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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