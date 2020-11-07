В орбиту внимания службы защиты детей за границей попадают семьи, которые в Эстонии уже имели проблемы

Женщина из Эстонии оставила троих детей без присмотра в турецкой гостинице. Сама она была пьяна. Персонал отеля следил за детьми по мере возможности. Прерывать отпуск и возвращаться в Эстонию женщина отказалась.

Тогда турфирма сообщила о происходящем Департаменту социального страхования Эстонии, и специалисты начали действовать. В итоге туроператору совместно с эстонским консулом удалось посадить семью в самолет. К сожалению, женщина продолжила пить и по возвращении на родину была пьяна. В Таллинне семью встретил работник службы защиты детей и отвез детей в приют.

Такими международным делами в Департаменте социального страхования (SKA) занимаются два человека: специалисты по посредничеству в международных делах по защите детей Мерли Лаур и Биргит Наур.

Проблем, связанных с детьми, в которые приходится вмешиваться эстонским чиновникам, становится все больше. Если в 2017 году помощь была нужна в 40 случаях то в следующем году эта цифра увеличилась вдвое, а в прошлом году выросла до 118. По словам Лаур, конкретного объяснения этому нет, просто люди больше путешествуют и переезжают за границу. За границей отношения рушатся и возникают проблемы. Кроме того, на нуждающиеся в помощи семьи там обращают большее внимания.

Если почитать социальные сети, то может создаться впечатление, будто иностранные службы по защите детей — особенно в скандинавских странах — только и ждут случая, чтобы забрать детей у родителей, которые не сделали ничего плохого. На самом деле печальная правда заключается в том, что у многих семей, которые попадают в орбиту внимания соответствующих служб за рубежом, были проблемы и в Эстонии. ”Там (в Скандинавии — прим.ред.) на первом месте находится ребенок и [службы] вмешиваются сильно. Мы же вмешиваемся только тогда, когда ситуация станет совсем плохой”, — отметила Лаур.

”Недостаточные социальные навыки, очень напряженные отношения между родителями. У них невысокий доход, и с экономической точки зрения они живут на грани”, — описала она эстонские семьи, у которых чаще всего возникают проблемы со службой защиты детей за границей.